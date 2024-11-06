Нещодавно в Інтернеті з'явилася інформація про можливу плату за виклик швидкої допомоги, однак, пізніше з'ясувалося, що мова йде про зовсім іншу послугу.

Про це інформує Львівська обласна лікарня.

Яка послуга стане платною?

Медичне транспортування бригадою швидкої допомоги може стати платним. Безкоштовно скористатися цією послугою зможуть лише окремі категорії громадян.

Зверніть увагу! Спочатку лікарня повідомила, що ця послуга буде платною, але згодом цю інформацію було видалено.

Львівська обласна клінічна лікарня запускає важливу ініціативу з транспортування пацієнтів. Це стосується оперативного реагування, кваліфікованої допомоги та ефективних результатів, які забезпечує досвідчена медична команда ЛОКЛ, – йдеться в повідомленні лікарні.

Для яких категорій громадян транспортування буде безкоштовним: учасники бойових дій; чинні військові; внутрішньо переміщені особи; особи, постраждалі від російської агресії.

Викликати бригаду можна буде цілодобово, навіть у святкові дні.

Зверніть увагу! Транспортування пацієнтів здійснюватиметься на спеціалізованому автомобілі швидкої допомоги.

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