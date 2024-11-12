Згідно з постановою, графіки погодинних відключень не діють для цих об’єктів до 1 червня 2025 року.

Масовані російські обстріли серйозно пошкодили українську енергосистему, тому в Україні поступово ввели відключення світла для стабілізації ситуації, однак це торкнеться не всіх.

Постановою Кабміну №1260 вирішено не забороняти відключення електроенергії для об'єктів, які належать до сил безпеки та оборони. Крім того, мобільних операторів також будуть забезпечувати безперебійним електропостачанням.

Електроенергія надаватиметься в першу чергу об'єктам сил безпеки та оборони, технічних засобів електрокомунікацій чи споруд електрокомунікаційних мереж (перелік таких визначає Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій), а також критичної інфраструктури. Населені пункти, що знаходяться в зоні 20 кілометрів від кордону з Росією та Республікою Білорусь, або в межах 20-кілометрової зони вздовж лінії активних бойових дій, теж мають важливе значення у забезпеченні електроенергією.

Згідно з постановою, графіки погодинних відключень не діють для цих об’єктів до 1 червня 2025 року.

Раніше Politeka також писала про те, що українців закликали готуватися до найгфрших сценаріїв цієї зими. За оптимальним сценарієм відключення електроенергії може тривати до 12 годин на добу, а за найгіршим — до 20 годин, що ускладнює забезпечення тепла в окремих будинках.

Останні новини України:

Нагадаємо, зима буде найважча за три попередні роки

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати