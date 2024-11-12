Масовані російські обстріли серйозно пошкодили українську енергосистему, тому в Україні поступово ввели відключення світла для стабілізації ситуації, однак це торкнеться не всіх.

Постановою Кабміну №1260 вирішено не забороняти відключення електроенергії для об'єктів, які належать до сил безпеки та оборони. Крім того, мобільних операторів також будуть забезпечувати безперебійним електропостачанням.

Електроенергія надаватиметься в першу чергу об'єктам сил безпеки та оборони, технічних засобів електрокомунікацій чи споруд електрокомунікаційних мереж (перелік таких визначає Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій), а також критичної інфраструктури. Населені пункти, що знаходяться в зоні 20 кілометрів від кордону з Росією та Республікою Білорусь, або в межах 20-кілометрової зони вздовж лінії активних бойових дій, теж мають важливе значення у забезпеченні електроенергією.

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Згідно з постановою, графіки погодинних відключень не діють для цих об’єктів до 1 червня 2025 року.

світло

Раніше Politeka також писала про те, що українців закликали готуватися до найгфрших сценаріїв цієї зими. За оптимальним сценарієм відключення електроенергії може тривати до 12 годин на добу, а за найгіршим — до 20 годин, що ускладнює забезпечення тепла в окремих будинках.

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