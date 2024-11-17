Правоохоронці просять громадян бути дуже обережними при покупках в інтернеті, адже наслідки можуть бути печальні.

В Києві завершили розслідування справи 26-річного чоловіка, який в умовах воєнного стану обманював військових та їхні родини, продаючи неіснуючі тепловізори та дрони.

Про це повідомила Дніпровська районна прокуратура Києва, яка направила обвинувальний акт до суду. Згідно з даними слідства, шахрай активно шукав оголошення в соціальних мережах від військових або їхніх близьких, які потребували допомоги у придбанні необхідного для фронту спорядження. Використовуючи цей момент, зловмисник під виглядом надання допомоги обіцяв швидку доставку важливих військових товарів з-за кордону.

Після отримання передоплати на свою банківську картку шахрай не зникав, проте надсилав фальшиві підтвердження відправки товарів. А також замість дронів і тепловізорів зловмисник відправляв порожні коробки, або непотрібні предмети. В результаті його дій постраждали 23 особи, яким було завдано матеріальних збитків на понад 280 тисяч гривень.

Фігуранту справи інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах. За це він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.



Раніше Politeka писала, що на Одещині чоловік сам звільнив себе від служби у війську. Побробиці історії читайте за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на відсутність обіцяних коштів з Нацкешбеку

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати