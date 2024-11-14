З огляду на відмінності між українськими та європейськими доходами, такий процес триватиме упродовж тривалого часу.

У цьому році тариф на електроенергію вже збільшився вдвічі, а згодом його вартість може збільшитися ще більше, що частково пов'язано з підготовкою України до вступу в Європейський Союз.

Депутат Богдан Кицак після того, що одним із кроків для вступу України до ЄС це підвищення тарифів до європейського рівня. Через це, як пояснює Кицак, вартість електроенергії в Україні зростає.

“Не варто покладатися на оптимістичні очікування, потрібно бути реалістами. Ми прямуємо до ЄС, і наші кредитори вимагають, щоб тариф на електроенергію був відповідним до європейського», - зазначає Кицак.

Проте, заспокоює Кицак, підвищення тарифу не буде різким. З огляду на відмінності між українськими та європейськими доходами, такий процес триватиме упродовж тривалого часу.

Важливо! Депутат також підкреслив, що ці зміни стануть можливими лише за умов стабільної економічної підтримки з боку партнерів або репарацій від Росії.

Раніше Politeka також писала про те, що зі зниженням температури за вікном, українці почнуть витрачати більше електроенергії та газу для опалення своїх осель.

Омельченко зазначає, що рішення щодо введення відключень електроенергії буде приймати НЕК "Укренерго". Водночас енергетична компанія ставить за мету пройти зимовий період без запровадження обмежень.

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