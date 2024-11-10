Під час зустрічі з клієнтами він укладав фіктивні договори про надання пенсійних послуг і вимагав передоплату до 25 тисяч гривень.

У Київській області судитимуть чоловіка, який ошукав клієнтів на майже 300 тисяч гривень, обіцяючи допомогу в оформленні пенсії та вирішенні проблем з ТЦК.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

За відомостями правоохоронців, фігурант розміщував оголошення в Білій Церкві, пропонуючи юридичні послуги. Під час зустрічі з клієнтами він укладав фіктивні договори про надання пенсійних послуг і вимагав передоплату до 25 тисяч гривень. Після цього чоловік зникав, а телефонні дзвінки від ошуканих людей ігнорував.

Крім того, він обіцяв розібратися з проблемами з ТЦК та з банками щодо кредитів. Загалом близько десяти жителів Білої Церкви стали жертвами його шахрайства. Поліція встановила, що він був причетний до понад 70 шахрайських дій.

У липні йому було повідомлено про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Наразі обвинувальний акт передано до суду для подальшого розгляду справи.

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