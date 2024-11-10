Також пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримувати одноразову допомогу в пріоритетному порядку.

Кабмін вніс зміни до виплат одноразової допомоги родинам військовослужбовців, які зникли безвісти або були визнані померлими.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Також передбачається надання допомоги на отримання цієї допомоги особам з інвалідністю І групи.

Що змінюється в порядку виплат

Відповідно до нових правил, родичі військових, які мають право на допомогу, повинні подати заяву на її отримання протягом трьох років із дати, коли суд визнав військовослужбовця померлим, а не від дати у свідоцтві про смерть.

Це важливо! Така зміна забезпечує право сімей на виплату навіть у випадку пропуску строків через бюрократичні затримки.

Також пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримувати одноразову допомогу в пріоритетному порядку.

Зверніть увагу! Кабінет міністрів також підвищив компенсацію для військових у разі поранення із встановленням інвалідності І-ІІІ груп, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі військового за обставин, не пов’язаних з бойовими діями.

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