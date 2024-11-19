У запалі емоцій вона підняла камінь і кілька разів вдарила ним по надгробку та хресту, пошкодивши їх.

На Одещині жінка пошкодила могилу свого батька каменем після розмови з тіткою.

Про це стало відомо з рішення Любашівського районного суду Одеської області.

Суд вирішив не застосовувати до неї суворе покарання, враховуючи, що вона є багатодітною матір'ю.

Подробиці інциденту

Згідно з матеріалами справи, жителька Любашівки посварилася з тіткою через побутові питання. Того ж вечора вона пішла на кладовище, де знаходиться могила її батька. Під час перебування там жінка отримала повідомлення від тітки, що викликало в неї обурення. У запалі емоцій вона підняла камінь і кілька разів вдарила ним по надгробку та хресту, пошкодивши їх.

Рішення суду

На суді жінка повністю визнала свою провину. Суд врахував, що вона має позитивні характеристики за місцем проживання та виховує шістьох малолітніх дітей. Крім того, підсудна самостійно відновила пошкоджені елементи могили за власний рахунок. З такими обставинами суд призначив їй один рік пробаційного нагляду.

Раніше Politeka також писала про колишнього заступника начальника районного відділу поліції на Львівщині оштрафували за хабарництво.

Згідно з вироком, Андрій Максимович, перебуваючи на посаді заступника начальника Золочівського райвідділу поліції, у лютому 2024 року пообіцяв закрити кримінальну справу за хабар розміром 2,5 тис. доларів (близько 94 тис. грн за тодішнім курсом).

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати