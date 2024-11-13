Слідство встановило, що жінка потрапила на приватну територію постраждалої через незачинену хвірку.

У Кіровоградській області суд визнав місцеву жительку винною у заволодінні 230 тисяч гривень, які належали родині її чоловіка.

Про це йдеться в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обставини злочину

Слідство встановило, що жінка потрапила на приватну територію постраждалої через незачинену хвірку. Взявши ніж, вона відчинила вікно і проникла в середину будинку. У спальні вона знайшла 230 тисяч гривень, які згодом переказала на банківський рахунок. Пізніше виявилося, що ці кошти належали родичці її чоловіка.

Вирок суду

Жінка повністю визнала свою провину і повернула завдані збитки. Суд визнав її винною за статтею 185 КК України (крадіжка в особливо великих розмірах або під час військового чи надзвичайного стану) і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте, враховуючи матеріали справи, суд ухвалив звільнити її від реального процесу покарання, встановивши умовний термін тривалістю один рік.

Раніше Politeka також писала про те, що правоохоронці затримали заступницю головного лікаря Центральної медико-соціальної експертної комісії за отримання хабаря після допомоги ухилянтам з офрмленням інвалідності.

За свої послуги жінка вимагала 2 тисячі доларів. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати