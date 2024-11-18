У цей термін командир ухвалює рішення про виплату або, за необхідності, обґрунтовану відмову.

В умовах воєнного стану забезпечення фінансової підтримки важливе не тільки для самих військових, а й для їхньої родини.

Новини.LIVE пояснює, за скільки часу може зайняти розгляд та прийняття рішення щодо виплати.

Сім'ї мають право на отримання грошової допомоги, якщо військовослужбовець потрапив у полон, зник безвісти або служить у віддалених районах.

За повідомленням сайту Міністерства оборони України, командири військових частин мають розглядати заяви про грошову допомогу протягом 15 днів з моменту отримання документів.

У цей термін командир ухвалює рішення про виплату або, за необхідності, обґрунтовану відмову. Рішення фіксується в наказі, про що заявника повідомляють письмово.

Можливі підстави для відмови у виплаті

Командири можуть відмовитися від виплати, якщо є такі обставини, що потребують додаткової перевірки. Наприклад, якщо військовослужбовець здався в полон добровільно, залишив частину без дозволу або дезертував, виплата може бути призупинена. Водночас, якщо такі умови не з'ясовані в межах 15-денного терміну, командир не має права безпідставно затримувати виплату.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати