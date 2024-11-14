За її словами, Міністерство оборони активно працює над розробкою рекрутингових центрів.

В Україні планують розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та на їхній основі створити понад 10 нових бригад.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі програми "Новини.LIVE".

За її словами, Міністерство оборони активно працює над розробкою рекрутингових центрів.

Такі зміни дозволять спрямувати наявних військовослужбовців ТЦК одночасно на фронт для виконання бойових завдань.

До слова, нещодавно полковник розповів про найбільшу проблему у Збройних силах України.

Наразі в війську значну частину складають мобілізовані, які часто не мають достатньої мотивації, і здебільшого це люди старші за 40 років, часто з хронічними захворюваннями. Проте, як зазначив полковник Національної гвардії України Артем Ілюхін, навіть такі новобранці з часом "розкриваються" та усвідомлюють, що в бою їх підтримуватимуть побратими, готові надати допомогу при пораненні та витягнути з небезпеки.