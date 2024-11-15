Він також додав, що немає наказів щодо розформування військовослужбовців ТЦК.

У ТЦК прокоментували пропозиції щодо розформування центрів комплектації.

Як повідомив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін на брифінгу 13 листопада, створити бригаду з працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) неможливо. Оскільки це цивільні особи, то такого бути не може.

Він також наголосив, що не існує жодних розпоряджень щодо розформування військкоматів.

«Працівники ТЦК — це цивільні особи, тому з них неможливо сформувати бригаду. Можна створити лише будівельні бригади. В ТЦК є як працівники, так і військовослужбовці», — зауважив Істомін.

Окрім того, Politeka писала про те, що у Чернівецькій області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки засудили до трьох років позбавлення волі через те, що він протягом трьох тижнів не з’явився на службі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Він охарактеризував свої дії як "помилку" бажань та наголосив на своєму бажанні служити на передовій. Також він попросив суд не накласти суворе покарання, а відправити його на передову.

Також Politeka писала чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки.

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