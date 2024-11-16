Якщо особа перебуває за кордоном і більше не потребує субсидій на оплату комунальних послуг чи інших пільг, вона може відмовитися від цих виплат

Багато українців мають право на різноманітні форми соціальної допомоги від держави, однак, у випадку, якщо певна форма виявляється непотрібною, її можна скасувати.

Про це пише Тернопільська обласна державна дміністрація.

Як відмовитися від допомоги

Якщо особа перебуває за кордоном і більше не потребує субсидій на оплату комунальних послуг чи інших пільг, вона може відмовитися від цих виплат. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Заяву можна подати як онлайн, так і через пошту. Вона повинна містити таку інформацію:

номер мобільного телефону;

електронну адресу (за наявності);

вид соціальної допомоги (субсидія чи пільга);

назва органу ПФУ, в якому особа обліковується;

прізвище, ім'я та по батькові отримувача допомоги;

адресу зареєстрованого або фактичного місця проживання.

До заяви також можна додати прохання про видачу довідки про припинення надання державної соціальної допомоги.

Окрім того, Politeka писала про те, що деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат у 2025.

До цього часу громадяни не зіщтовхувалися з ідентифікацією, скільки вона проводилася при отриманні пенсії через листоношу або при оформленні нової картки для виплати.

Зараз усі пенсіонери, в тому числі внутрішньо переміщені особи, зобов'язані пройти ідентифікацію самостійно, інакше їх виплати можуть бути призупинені.

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