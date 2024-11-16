Для отримання надбавки за віком розмір загальної пенсійної виплати має бути меншим за 10 340,35 гривень.

У грудні 2024 року деякі категорії пенсіонерів отримають підвищення пенсії понад 600 гривень.

Про це пишуть у Пенсійному фонді України.

Підвищення торкнеться окремих груп громадян пенсійного віку.

Хто отримав підвищення у грудні

Відповідно з даними ПФУ, пенсіонерам буде автоматично нарахована доплата при досягненні певного віку. Доплати за вік встановлюються для громадян, яким виповнилося 70, 75 або 80 років.

Щомісячну компенсацію отримують з моменту досягнення зазначеного віку, незалежно від типу пенсії, закону, за яким вона була призначена, наявності страхового стажу чи факту працевлаштування, – повідомляє ПФУ.

Розмір надбавки за віковими категоріями:

Від 70 до 74 років – 300 гривень;

Від 75 до 79 років – 456 гривень;

Від 80 років і старше – 570 гривень.

Основна умова для отримання доплати

Для отримання надбавки за віком розмір загальної пенсійної виплати має бути меншим за 10 340,35 гривень.

Окрім того, Politeka писала про те, що деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат у 2025.

До цього часу громадяни не зіщтовхувалися з ідентифікацією, скільки вона проводилася при отриманні пенсії через листоношу або при оформленні нової картки для виплати.

Зараз усі пенсіонери, в тому числі внутрішньо переміщені особи, зобов'язані пройти ідентифікацію самостійно, інакше їх виплати можуть бути призупинені.

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