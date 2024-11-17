Після кількох пострілів у повітря та спроби потрапити до приміщення його затримали.

У Хусті на Закарпатті чоловік здійснив стрілянину біля місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомило "Суспільне Ужгород" у п'ятницю, 15 листопада.

Що сталося біля ТЦК у Хусті?

Поліція Закарпаття затримала чоловіка, який здійснив кілька пострілів з шумового пістолета поблизу Хустського районного ТЦК та СП, намагаючись проникнути до будівлі. Інцидент завершився без постраждалих, а правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП.

За словами речниці поліції області Ганни Дан, встановлено, що чоловік стріляв саме з шумового пістолета. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що затриманий — колишній військовий, який залишив Збройні сили України за станом здоров'я.

«Чоловіків стріляв через обуреня тим, що його не мобілізують», — зазначає «Суспільне».

Закарпатський обласний ТЦК та СП поки що не прокоментував ситуацію.

Окрім того, Politeka також писала про те, що у Чернівецькій області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки засудили до трьох років позбавлення волі через те, що він протягом трьох тижнів не з’явився на службі.

Обвинувачений стверджував, що його справжнім бажанням було служити на передовій, а не в ТЦК.

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