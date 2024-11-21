Останню заявку було подано наприкінці лютого 2024 року, а відповідно з даними трекінгу, ТЦК отримав її на початку березня.

У Львівській області чоловік тричі звернувся до територіального центру комплектування (ТЦК) з проханням надати відстрочку від мобілізації, проте жодного разу не отримав відповіді, тож подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Багатодітний чоловік із другою групою інвалідності подав три заяви про відстрочку від мобілізації в період із травня 2023 року по лютий 2024 року. До кожного звернення він додав усі додаткові документи.

Останню заявку було подано наприкінці лютого 2024 року, а відповідно з даними трекінгу, ТЦК отримав її на початку березня. Проте відповіді на звернення чоловік так і не отримав.

Рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною. У рішенні суду підкреслено, що така поведінка є порушенням права заявника на розгляд його звернення.

Суд зобов'язав ТЦК розглянути заяву чоловіка про відстрочку від мобілізації.

Також Politeka писала чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки.

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