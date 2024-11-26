Водночас, у період із вересня по листопад того ж року, він ображав свою дружину та виганяв її з дому.

У Закарпатській області чоловіка, який ухилився від мобілізації та вчинив домашнє насилля, постав перед законом.

Про це йдеться у вироку Воловецького районного суду Закарпатської області.

Його притягнули до кримінальної відповідальності, а суд виніс відповідний вирок.

Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, 35-річний обвинувачений у січні 2023 року відмовився отримати повістку для проходження військової служби. Водночас, у період із вересня по листопад того ж року, він ображав свою дружину та виганяв її з дому.

Рішення суду

Під час засідання чоловік визнав свою провину та висловив каяття. Суд визнав його винним за статтями 336 та 126-1 Кримінального кодексу України — за ухилення від мобілізації та вчинення домашнього насилля. Покаранням стало три роки позбавлення волі. Однак рішення ще не набрало законної сили, оскільки засуджений має право на апеляцію.

Окрім того, Politeka писала про те, що у Чернівецькій області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки засудили до трьох років позбавлення волі через те, що він протягом трьох тижнів не з’явився на службі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Він охарактеризував свої дії як "помилку" бажань та наголосив на своєму бажанні служити на передовій. Також він попросив суд не накласти суворе покарання, а відправити його на передову.

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