Якщо "клієнт" відмовлявся, вони погрожували відмовити йому в оновленні документа.

В Одеській області затримано двох працівників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які організовували схеми торгівлі відстрочками від мобілізації.

Інформацію про затримання оприлюднили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області 22 листопада.

Згідно з версією слідства, вони за гроші обіцяли чоловікам оформити тимчасову відстрочку від служби.

За даними поліції, правоохоронці з'ясували, що працівники ТЦК вимагали 1300 доларів за продовження тимчасового посвідчення з відстрочкою. Якщо "клієнт" відмовлявся, вони погрожували відмовити йому в оновленні документа. У разі погодження на умовах, обіцяли знижку при наступному оновленні відмітки. Під час операції правоохоронці затримали одного зі спільників під отриманням ним коштів, а пізніше — його "товариша".

Затриманим повідомляється про підозру у зловживанні впливом. Вони можуть отримати до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Окрім того, Politeka писала про те, що у Чернівецькій області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки засудили до трьох років позбавлення волі через те, що він протягом трьох тижнів не з’явився на службі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття.

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