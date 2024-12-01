Після ухвалення цих правил інспектори благоустрою починають роз'яснювальну роботу для бізнесу та населення.

Через постійні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру українці змушені все частіше вдаватися до генераторів як єдиного джерела електроенергії, однак використання цих пристроїв вимагає суворого дотримання правил пожежної безпеки.

Тож Київська міська рада затвердила рекомендації щодо використання генераторів.

Це рішення було прийняте, щоб пристрої безпечно інтегрувалися у міське середовище.

Основні вимоги, які затвердили в Києві:

генератори повинні бути розміщені лише на відкритому повітрі на рівній поверхні;

відстань між генераторами та деревами має бути не менше 2,5 м, а між генераторами та чагарниками — не менше 1,5 м;

генератори не можна встановлювати всередині будівель (житлових, громадських, складських, виробничих), а також на дачах, балконах чи прибудовах;

пристрої мають бути розташовані так, щоб уникнути пошкодження струмом людей та тварин;

користувачі генераторів повинні проходити навчання та інструкції з їх використанням.

Після ухвалення цих правил інспектори благоустрою починають роз'яснювальну роботу для бізнесу та населення.

Також Politeka писала про те, що через складні погодні умови та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу.

Останні новини України:

За графіком має бути світло, а його немає: в ДТЕК порадили українцям, як діяти.

Світло знову вимикають: українцям відповіли, скільки ще можуть залишитися відключення.

Мешканці квартир можуть замінити генератор: як правильно розрахувати потужність "екофлоу", щоб бути зі світлом.