Не хотів служити, тому доведеться провести кілька років у в'язниці.

В Ужгороді судили чоловіка, який двічі отримав повістку від територіального центру комплектування, але відмовився від мобілізації.

Про це пишуть Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду. Інцидент стався ще в червні цього року, коли чоловік отримав першу повістку, але одразу заявив, що не хоче захищати країну у складі Збройних Сил України. У серпні він отримав другу повістку, але знову відмовився від виконання своїх обов’язків перед державою.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, підкресливши, що від служби в армії відмовляється і наразі не має наміру виконувати мобілізаційний призов. Чоловік заявив, що готовий понести покарання за ухилення від служби.

Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За це рішення суд призначив чоловіку три роки позбавлення волі.

Раніше Politeka писала, що у Львові військового, який тричі самовільно залишив свою частину, притягнули до кримінальної відповідальності. Детальніше - за посиланням.

Схожий випадок був і з іншим військовим, який втік з військової частини, щоб здати в ломбард крадений телефон свого сусіда. Свій вчинок пояснив браком коштів.

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