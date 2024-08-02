Землю накрыла очень мощная магнитная буря – какого уровня она достигнет 2 августа, когда закончится и предупреждение от синоптикини.

Магнитная буря сегодня, 2 августа, будет продолжаться. Они начались еще в конце июля и их сила, согласно данным Meteoagent, остается мощной.

«Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью», - говорила тогда известный синоптик Наталья Диденко.

Синоптик советовала людям, замечающим негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье, держать при себе что-то от артериального давления и головных болей.

Магнитная буря сегодня, 2 августа.

Также Диденко предупреждала об опасном сочетании магнитных бурь и сложных погодных условий.

«Держите возле себя корвалолы, цитрамоны, потому что сочетание сильного ветра и сильных магнитных бурь может немного крутить головы и сосуды», - советовала синоптик.

Пригодятся эти советы и сегодня. Магнитная буря 2 августа будет оставаться красного уровня, К-индекс – 6.

Как известно измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Буре такого уровня, как будет продолжаться сегодня, 2 августа, могут вызвать ухудшение самочувствия, сбой в работе связи, спутников и GPRS.

Магнитная буря сегодня, 2 августа.

Люди могут ощущать нарушение сердечного ритма и повышение артериального давления. Это особенно опасно для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Магнитные бури также могут оказывать влияние на эмоциональное состояние, вызывая раздражительность, тревожность, депрессию. Некоторые люди ощущают общее ухудшение настроения.

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