На Украину надвигается новая волна жаркой погоды – повторятся ли в августе июльские рекорды и приведет ли это к возвращению графиков отключения света.

Жара возвращается в Украину. Согласно предварительным прогнозам, столбики уличных термометров снова будут достигать отметки +40 градусов, пишет Politeka.net.

Жара снова будет царить в Украине уже на следующей неделе – ориентировочно с 15 августа.

"Температура воздуха может достигать +32+37°. Кое-где выше", - предупреждала известный синоптик Наталья Диденко.

Далее жара в Украине может даже достичь +40 градусов.

«…Пусть прогноз не сбудется, но подготовиться и подумать никогда не помешает», - отмечала синоптик.

Жара в Украине.

Синоптик также назвала дату, когда вторая волна летней жары пойдет на убыль. По ее словам, ослабление жары, опять же по предварительным прогнозам, начнется с 19 августа.

Подчеркнем, что возвращение жары в Украину в августе может сказаться и на ситуации с электроэнергией. Так, могут вернуться графики отключения света.

В Минэнерго подчеркивали, что возвращение графиков отключения света в Украине зависит от множества факторов, в том числе от температуры воздуха. Также значения будут иметь, на сколько эта жара будет продолжительной, будет ли охватывать всю Украину или территориально.

В свою очередь, в «Укрэнерго» предполагали, что самый сложный период лета – уже позади.

«Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. И потому – уменьшилось потребление электроэнергии…», - объясняли в «Укрэнерго» улучшение ситуации.

Также вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности, сократившие дефицит электроэнергии.

Последние новости Украины:

Ударят сильные магнитные бури: календарь опасных дат на август.

Отключение света будет кардинально другим: в "ДТЭК" показали новый график.

Хорошо подходит в жару: подробный рецепт муссового десерта.