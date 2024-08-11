Уже на днях в Украину вернется сильная жара – какой будет температура воздуха и стоит ли готовиться к возвращению графиков отключения света.

Сильная жара возвращается в Украину. Свой тепловой удар август нанесет по Украине уже на следующей неделе.

Сначала синоптики предупреждали, что жара начнет накрывать Украину ориентировочно с 13-14 августа. Температура воздуха может достигать +32+37 градусов, кое-где выше.

Впоследствии прогноз погоды в Украине немного изменился.

«Отмены нет, но есть уточнения», - подчеркивала синоптик Наталья Диденко, добавляя, что прогноз всегда нуждается в уточнении.

Итак, сильная жара в Украине ожидается с 15 августа.

«И начнется несколько необычно – с западных областей. А потом уже распространится на центр, север, юг и восток Украины», - рассказывала Диденко.

Также синоптик отметила, что не знает, как это повлияет на графики отключения электроэнергии, но посоветовала готовиться.

И это действительно стоит сделать, ведь раньше в «Укрэнерго» предупредили украинцев, что свет снова, возможно, будут выключать, если жара вернется.

«Должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже, — отмечал председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. – Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться».

Кудрицкий также отмечал, что сейчс потребление электроэнергии умеренное, ситуация в энергосистеме сбалансирована.

"Это могут изменить аномальные погодные условия или новые обстрелы. Потому что после недавней потери 9 ГВт мощности электростанции все еще восстанавливаются…", - объяснял председатель правления «Укрэнерго».

Так, к возврату графиков отключения света может привести высокое потребление электричества, связанное с жарой.

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