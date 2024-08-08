Магнитная буря это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности и для этого используется К-индекс до 9. Чем больше цифра, тем мощнее буря.
Магнитные бури, как защититься
Негативные последствия для электрических приборов и самочувствия людей несут магнитные бури красного уровня. Во время сильных магнитных бурь люди часто жалуются на следующие симптомы:
- повышенное артериальное давление, аритмию и стенокардию
- нарушение сна, бессонница
- тревожность, раздражительность и перепады настроения
- головокружение
- головная боль
- боли в мышцах
- слабость.
Также во время сильных магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания.
Магнитные бури, как защититься
Для того чтобы защититься и безопасно пережить даже самые сильные магнитные бури, следует соблюдать простые правила:
- соблюдать режим сна
- избегать физических перегрузок и стрессов
- пить больше ридины, отказавшись от крепких напитков и кофе
- отказаться от вредной и нездоровой пищи
- употреблять продукты, богатые калием и магнием.
Магнитные бури в августе 2024 года уже накрывали Землю, но в ближайшие дни, согласно прогнозу, солнечная активность будет с К-индексом 2 и 3, то есть зеленого уровня.
А вот в первый же день сентября ситуация может измениться. По предварительному прогнозу, 1 сентября 2024 магнитная буря может достичь 5 баллов (красный уровень).
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