Магнитная буря опасного красного уровня надвигается на Землю – какой силы прогнозируется удар и как действовать, чтобы сохранить здоровье и пережить этот день без потрясений.

Магнитная буря это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности и для этого используется К-индекс до 9. Чем больше цифра, тем мощнее буря.

Магнитные бури, как защититься

Негативные последствия для электрических приборов и самочувствия людей несут магнитные бури красного уровня. Во время сильных магнитных бурь люди часто жалуются на следующие симптомы:

- повышенное артериальное давление, аритмию и стенокардию

- нарушение сна, бессонница

- тревожность, раздражительность и перепады настроения

- головокружение

- головная боль

- боли в мышцах

- слабость.

Также во время сильных магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания.

Магнитные бури, как защититься

Для того чтобы защититься и безопасно пережить даже самые сильные магнитные бури, следует соблюдать простые правила:

- соблюдать режим сна

- избегать физических перегрузок и стрессов

- пить больше ридины, отказавшись от крепких напитков и кофе

- отказаться от вредной и нездоровой пищи

- употреблять продукты, богатые калием и магнием.

Магнитные бури в августе 2024 года уже накрывали Землю, но в ближайшие дни, согласно прогнозу, солнечная активность будет с К-индексом 2 и 3, то есть зеленого уровня.

А вот в первый же день сентября ситуация может измениться. По предварительному прогнозу, 1 сентября 2024 магнитная буря может достичь 5 баллов (красный уровень).

Последние новости Украины:

Ударят сильные магнитные бури: календарь опасных дат на август.

Отключение света: в "ДТЭК" сделали тревожное заявление, что будет осенью и зимой.

Эта уловка станет настоящим спасением в жару: что нужно добавить в воду.