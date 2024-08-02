Землю накрил дуже потужна магнітна буря – якого рівня вона досягне 2 серпня, коли закінчиться і попередження від синоптикині.

Магнітна буря сьогодні, 2 серпня, буде продовжувати вирувати. Вони почалися ще наприкінці липня і їх сила, згідно із даними «Meteoagent» залишається потужною.

«Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю», - казала тоді відома синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптикиня радила людям, які помічають негативний вплив магнітних бур на своє здоров’я, тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю.

Магнітна буря сьогодні, 2 серпня.

Також Діденко попереджала про поєднання магнітних бур і склдних погодних умов.

«Тримайте коло себе корвалоли, цитрамони, бо поєднання сильного вітру та сильних магнітних бур може трохи крутити голови і судини», - радила синоптикиня.

Стануть у нагодні ці поради і сьогодні. Магнітна буря 2 серпня залишатиметься червоного рівня, К-індекс – 6. Як відомо вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Бурі ткого рівня, як вируватиме сьогодні, 2 серпня, можуть викликати погіршення самопочуття, збій у роботі зв'язку, супутників та GPRS.

Магнітна буря сьогодні, 2 серпня.

Люди можуть відчувати порушення серцевого ритму та підвищення артеріального тиску. Це особливо небезпечно для тих, в кого є проблеми із серцево-судинними захворюваннями.

Магнітні бурі також можуть впливати на емоційний стан, викликаючи дратівливість, тривожність, депресію. Деякі люди відчувають загальне погіршення настрою.

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