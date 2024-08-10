Стало известно, каким будет тариф на газ зимой 2024-2025 и сколько денег придется выложить обычным украинцам.

В «Нафтогаз» сообщили, какими будут тарифы на газ зимой. Лето завершается, отопительный сезон все ближе, поэтому вопрос о тарифах в холодные месяцы года становится все более актуальным.

Кроме того, в «Нафтогаз» обратились ко всем своим потребителям с важным напоминанием.

«Не забудьте обновить свои данные, если сменили фамилию, номер телефона или электронную почту», - призывают в «Нафтогаз» украинцев.

Тарифы на газ зимой.

В Газоснабжающей компании также подчеркнули, что это важно, так как благодаря этому можно, в частности, своевременно получать важные сообщения, иметь доступ к актуальной информации о счете.

Вырастут ли цены на газ зимой

В «Нафтогаз» объявили, сколько придется платить за газ этой зимой. Утверждается, что цена газа будет оставаться неизменной на уровне 7,96 грн за кубометр. То есть действие моратория на повышение цен на газ сохраняется.

Напомним, в августе 2022 года Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан Закон, устанавливающий мораторий на повышение цен (тарифов) на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.

Закон предусматривает, что мораторий будет действовать в течение действия военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Тарифы на газ зимой.

Законом запрещается повышение тарифов для всех категорий потребителей на:

- услуги по распределению природного газа;

- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);

- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Цена на природный газ для бытовых потребителей, ОСББ, производителей тепловой энергии, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК «Нафтогаз Украины», не подлежит увеличению и остается такой же, как была по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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