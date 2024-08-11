После начала отопительного сезона графики отключения света вернутся – насколько пессимистический прогноз и в течение какого времени будет отсутствовать электроэнергия.

Графики отключения электроэнергии в Украине будут снова действовать, и избежать этого не удастся.

Такой прогноз на осенние и зимние месяцы озвучил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, после начала отопительного сезона ограничения электроэнергии вернутся, потому что потребление вырастет по меньшей мере на треть.

«И не будет возможности компенсировать этот рост за счет каких-либо мер по возобновлению работы генерации или строительства новых электроустановок. Этого будет недостаточно», – заверил Рябцев в эфире телеканала «Киев24».

Эксперт предупредил, что графики отключения света снова будут действовать после понижения температуры до минус 5 и ниже.

Выключения, по его словам, будут в объеме трех-четырех очередей, то есть до 12 часов в сутки.

«К сожалению, нет оснований говорить, что ситуация может существенно улучшиться, потому что прогнозируется существенная нехватка электроэнергии , где-то до 4-5 гигаватт. Эту нехватку можно снизить, впрочем темпы работ по присоединению к объединенной электросистеме новых энергоустановок сейчас недостаточны, чтобы давать более оптимистичные прогнозы», - подчеркнул эксперт.

Отметим, что графики отключения света будут теперь действовать по новым правилам. Правительством было принято решение, к кому ограничения не будут применяться.

Так, было решено, что графики отключения света не будут действовать для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства. Таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса.

В свою очередь, энергетики работают над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы, в частности – из Польши.

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