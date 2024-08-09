Сейчас графики отключения света не действуют, ситуация в энергетике несколько улучшилась, но это будет продолжаться не слишком долго – в «ДТЭК» назвали месяц, в котором все резко изменится.

В «ДТЭК» уже призвали украинцев готовиться к возвращению графиков отключения света, пишет Politeka.net.

В «ДТЭК» подчеркивают, что ситуация в энергетике несколько улучшилась и это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и снижению температуры воздуха.

Однако необходимо помнить, что ситуация все еще сложна, потому что энергосистема потеряла более 9 ГВт мощностей во время российских атак и быстро восстановить все невозможно.

«Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к разным сценариям», – говорят в «ДТЭК».

Когда отключат свет.

Когда графики отключения света вернутся и сколько будут продолжаться

В «ДТЭК» также назвали месяц, в котором придется снова жить с графиками отключения света.

«Но с наступлением холодов нагрузка на систему увеличится, люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше», – говорят в «ДТЭК».

Энергетики прогнозируют, что без отключений света можно обойтись примерно до середины октября.

«Укрэнерго» будет вынуждено снова ограничить потребление и графики могут вернуться», - предупреждают в топливно-энергетической компании.

Когда отключат свет.

При этом графики отключения света в Украине могут действовать, по меньшей мере, «до конца следующего отопительного сезона».

Добавим, что, по прогнозам экспертов, свет будет отсутствовать до 12 часов в сутки.

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