Абоненты «Lifecell» предполагают, что компания готовится к вводу новых тарифов – появился официальный ответ мобильного оператора.

Пользователям мобильного оператора «Lifecell» начали поступать SMS с предложением принять участие в опросе.

Об этом сообщил один из абонентов Lifecell.

«Lifecell, пришло смс чтобы пройти опрос. Скоро новые тарифы?», – спросил абонент на официальной странице компании в Facebook.

«Сколько интернета и минут должно быть в вашем идеальном тарифе? Пройдите небольшой опрос, который займет 1 минуту…» , - говорится в сообщении, полученном абонентом «Lifecell».

Также абонент поинтересовался соглашением между Lifecell и DVL Telecom (NJJ CAPITAL):

"Сколько длится завершение сделки?... Когда новые тарифы?".

В Lifecell ответили, что завершение соглашения еще продолжается.

«О новых тарифах мы обязательно сообщим нашим абонентам, как только они будут готовы к внедрению» , - уточнил представитель мобильного оператора относительно тарифов.

Абонентам Lifecell также порекомендовали следить за официальными каналами компании для получения актуальной информации.

Ранее антимонопольный комитет разрешил покупку оператора Lifecell французской компанией DVL Telecom.

Приобретение DVL Telecom компаний Lifecell и "Датагруп-Воля" может стать крупнейшим соглашением по слиянию и поглощению за последнее десятилетие в Украине. DVL Telecom — дочь французской инвесткомпании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю, а DVL — это аббревиатура названий компаний Datagroup, Volia, Lifecell, которые объединятся в одну компанию после завершения сделки.

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