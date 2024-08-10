Сильные магнитные бури накрыли Землю – какой силы будут ударить уже в эти выходные 10-11 августа и когда закончатся.

Землю накрыла новая волна магнитных бурь, пишет Politeka.net.

Еще накануне выходных они достигли опасного красного уровня и продолжатся.

Согласно прогнозу Meteoagent на выходные 10-11 августа, магнитные бури останутся красного уровня.

Как известно, для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности – К-индекс. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для людей.

Магнитные бури, прогноз на выходные 10-11 августа.

Магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека и привести к плохому самочувствию.

Кроме того, во время мощных магнитных бурь башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

У метеозависимых людей во время магнитных бурь возникают перепады настроения, чувство тревоги и тоски, психическое напряжение, повышенная раздражительность и бессонница.

Также среди симптомов упадок сил, нарушение сна, головные боли, нарушение сердечного ритма, невозможность сконцентрироваться, вялость.

Прогноз магнитных бурь на выходные 10-11 августа

Магнитные бури сегодня, 10 августа и завтра, 11 августа прогнозируются красного уровня. К-индекс – 6.

В такие периоды метеозависимым людям и тем, у кого есть хронические болезни, следует особенно заботиться о своем здоровье: не перенапрягаться, достаточно отдыхать, пить много воды и соблюдать здоровое питание.

А также контролировать артериальное давление и иметь в домашней аптечке необходимые лекарства, а также успокоительные и лекарства от головной боли.

Магнитные бури, прогноз на выходные 10-11 августа.

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