Магнітна буря небезпечного червоного рівня насувається на Землю – якої сили прогнозується удар і як діяти, щоб зберегти здоров’я та пережити цей день без потрясінь.

Магнітна буря – це швидкі й сильні зміни в магнітному полі Землі, що виникають у періоди підвищеної сонячної активності.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності і для цього використовується К-індекс до 9. Чим більша цифра, тим потужніша буря.

Магнітні бурі, як захиститися

Негативні наслідки для електричних приборів та самопочуття людей мають магнітні бурі червоного рівня. Під час сильних магнітних бур люди часто скаржаться на такі симптоми:

- Підвищений артерільний тиск, аритмію та стенокардію

- Порушення сну, безсоння

- Тривожність, дратівливість і перепади настрою

- Запаморочення

- Головний біль

- Біль у м’язах

- Слабкість.

Також під час сильних магнітних бур можуть загострюватися хронічні захворювання.

Магнітні бурі, як захиститися

Для того, щоб захиститися і безпечно пережити навіть найсильніші магнітні бурі слід дотримуватись простих правил:

- Дотримуватись режиму сну

- Уникати фізичних перевантажень і стресів

- Пити більше ридини, відмовившись від міцних напоїв і кави

- Відмовитись від шкідливої і нездорової їжі

Споживати продукти, багаті на калій і магній.

Магнітні бурі у серпні 2024 вже накривали Землю, але найближчими днями, згідно із прогнозом, сонячна активність буде з К-індексом 2 і 3, тобто зеленого рівня.

А от у перший же день вересня ситуацыя може змінитися. За попереднім прогнозом, 1 вересня 2024 магнітна буря може досягти 5 балів (червоний рівень).

Останні новини України:

Вдарять сильні магнітні бурі: календар небезпечних дат на серпень.

Відключення світла: в "ДТЕК" зробили тривожну заяву, що буде восени та взимку.

Ця хитрість стане справжнім порятунком у спеку: що потрібно додати у воду.