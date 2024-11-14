Официальных заявлений от городского совета о подорожании пока нет.

В одесских маршрутках появляются объявления о повышении стоимости проезда, которое планируется со следующего месяца, однако официальные документы по этому поводу пока не обнародованы.

Об этом пишут Новости.LIVE.

Позиция перевозчиков

В сообщениях отмечается, что с 1 декабря цена проезда по городским маршрутам составляет 20 гривен (сейчас цена 15 гривен). По словам перевозчиков, повышение тарифов обусловлено ростом стоимости запчастей, горючего, смазочных масел, а также повышением налогов и минимальной зарплаты, что является факторами, на которые они не могут повлиять.

Мнение горсовета

Официальных заявлений от городского совета о подорожании пока нет. К слову, повышение стоимости проезда на маршрутах может предшествовать аналогичным изменениям для городского электротранспорта. В то же время глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов отметил в комментарии изданию "Интент", что хотя, такое обсуждение ведется, никаких предложений от КП "Одесгорэлектротранс" депутаты не получили.

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