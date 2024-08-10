На Україну насувається нова хвиля спекотної погоди – чи повторяться у серпні липневі рекорди і чи призведе це до повернення графіків відключення світла.

Спека повертається в Україну. Згідно з попередніми прогнозами, стовпчики вуличних термометрів знову досягатимуть позначки +40 градусів, пише Politeka.net.

Спека знову пануватиме в Україні вже наступного тижня – орієнтовно з 15 серпня.

«Температура повітря може досягати +32+37°. Подекуди вище", - йдеться у повідомленні», - попереджала відома синоптикиня Наталка Діденко.

Далі спека в Україні може навіть досягти +40 градусів.

«… Хай прогноз не справдиться, але підготуватися і подумати ніколи не завадить», - наголошувала синоптикиня.

Спека в Україні.

Синоптикиня також назвала дату, коли друга хвиля літньої спеки піде на спад. За її словами, послаблення спеки, знову ж таки з попередніми прогнозами, почнеться з 19 серпня.

Підкреслимо, що повернення спеки в Україну в серпні можепозначитися і на ситуації з електроенергією. Так, можуть повернутися графіки відключення світла.

В Міненерго підкреслювали, що повернення графіків відключення світла в Україні залежить від безлічі чинників, в тому числі і від температури повітря. Також значення будуть мати, на скільки ця спека буде тривалою, чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально.

У свою чергу в «Укренерго» припускали, що найскладніший період літа – уже позаду.

«Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії…», - пояснювали в «Укренерго» покращення ситуації.

Також вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, які скоротили дефіцит електроенергії.

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