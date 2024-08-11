Вже днями до України повернеться сильна спека – якою буде температура повітря і чи варто готуватися до повернення графіків відключення світла.

Сильна спека повертається в Україну. Свій тепловий удар серпень нанесе по Україні вже наступного тижня.

Спочатку синоптики попереджали, що спека почне накривати Україну орієнтовно з 13-14 серпня. Температура повітря може досягати +32+37 градусів, подекуди вище.

Згодом прогноз погоди в Україні трохи змінився.

«Скасування нема, але є уточнення», - підкреслювала синоптикиня Наталка Діденко, додаючи, що прогноз завжди потребує уточнення.

Отже, сильна спека в Україні очікується з 15-го серпня.

«І розпочнеться дещо незвично - із західних областей. А вже потім пошириться на центр, північ, південь та схід України», - розповідала Діденко.

Також синоптикиня зазначила, що незнає, як це вплине на графіки відключення електроенергії, але порадила готуватися.

І це дійсно варто зробити, адже раніше в «Укренерго» попередили українців, що світло знову, можливо, вимикатимуть, якщо спека повернеться.

«Мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж, — наголошував голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. - Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися».

Кудрицький також зазначав, що наразі споживання електроенергії помірне, ситуція в енергосистемі збалансована.

«Це можуть змінити аномальні погодні умови або нові обстріли. Бо після нещодавньої втрати 9 ГВт потужностей електростанції все ще відновлюються…», - пояснював голова правдіння «Укренерго».

Так, до повернення графіків відключення світла може призвести високе споживання електрики, пов'язане зі спекою.

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