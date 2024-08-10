Стало відомо, яким буде тариф на газ взимку 2024-2025 і скільки грошей доведеться викласти звичайним українцям.

В «Нафтогаз» повідомили, якими будуть тарифи на газ взимку. Літо завершується, опалювальнийй сезон все ближче, тож питання щодо тарифів в холодні місяці року стає все більш актуальним.

Крім того в «Нафтогаз» звернулися до всіх своїх споживачів із важливим нагадуванням.

«Не забудьте оновити свої дані, якщо змінили прізвище, номер телефону чи електронну пошту», - закликають в «Нафтогаз» українців.

Тарифи на газ взимку.

В Газопостачальній компанії також підкреслили, що це важливо, томущо завдяки цьому можна, зокрема, вчасно отримувати важливі повідомлення, мати доступ до актуальної інформації про рахунок.

Чи зростуть ціни на газ взимку

В «Нафтогаз» оголосили, скільки доведеться платити за газ цієї зими. Стверджується, що ціна на газ залишатиметься незмінною на рівні 7,96 грн за кубометр. Тобто, дія мораторію на підвищення цін на газ зберігається.

Нагадаємо, у серпні 2022-го року Президентом Укрїни Володимиром Зеленським було підписано Закон, який встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

Законом передбачається, що мораторій буде діяти протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Тарифи на газ взимку.

Законом забороняється підвищення тарифів для всіх категорій споживачів на:

- послуги з розподілу природного газу;

- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з ГК «Нафтогаз України», не підлягає збільшенню і залишається такою ж як була станом на 24 лютого 2022 року.

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