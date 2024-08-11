Після початку опалювального сезону графіки відключення світла повернуться – наскільки песимістичний прогноз і впродовж якого часу буде відсутня електроенергія.

Графіки відключення електроенергії в Україні знову діятимуть, і уникнути цього не вдасться.

Такий прогноз на осінні і зимові місяці озвучив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За його словами, після початку опалювального сезону обмеження електроенергії повернуться, томущо споживання зросте щонайменше на третину.

«І не буде можливості компенсувати це зростання за рахунок якихось заходів із відновлення роботи генерації чи побудови нових електроустановок. Цього буде недостатньо», - запевнив Рябцев в ефірі телеканала «Київ24».

Експерт попередив, що графіки відключення світла знову діятимуть після зниження температури до мінус 5 і нижче.

Вимкнення, за його словами, будуть в обсязі трьох-чотирьох черг, тобто до 12 годин на добу.

«На жаль, немає підстав казати, що ситуація може суттєво покращитись, томущо прогнозується суттєва нестача електроенергії, десь до 4-5 гігават. Цю нестачу можна зменшити, втім темпи робіт з приєднання до об’єднаної електросистеми нових енергоустановок зараз недостньо, щоб давати більш оптимістичні прогнози», - підкреслив експерт.

Зазначимо, що графіки відключення світла тепер діятимуть за новими правилами. Урядом було принято рішення, до кого обмеження не застосовуватимуться.

Так, бул вирішено, що графіки відключення світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.

У свою чергу енергетики працюють над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи, зокрема – із Польщі.

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