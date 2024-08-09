Зараз графіки відключення світла не діють, ситуція в енергетиці дещо покращилася, але це триватиме не надто довго – в «ДТЕК» назвали місяць, в якому все різко зміниться.

В «ДТЕК» вже закликали українців готуватися до повернення графіків відключень світла, пише Politeka.net.

В «ДТЕК» підкреслюють, що наразі ситуація в енергетиці дещо покращилася і це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженюю температури повітря.

Однак необхідно пам’ятати, що ситуація все ще складна, бо енергосистема втратила більше 9 ГВт потужностей під час російських атак і швидко відновити все неможливо.

«Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв», - кажуть в «ДТЕК».

Коли відключатимуть світло.

Коли графіки відключення світла повернуться і скільки триватимуть

В «ДТЕК» також назвали місяць, в якому доведеться знову жити з графіками відключення світла.

«Але з настанням холодів навантаження на систему збільшиться, люди почнуть користуватися електроопаленням і будуть більше вмикати світло, бо взимку темніє раніше», - кажуть в «ДТЕК».

Енергетики прогнозують, що без відключень світла можна буде обійтися приблизно до середини жовтня.

«Укренерго» буде змушено знову обмежити споживання і графіки можуть повернутися», - попереджють в паливно-енергетичній компанії.

Коли відключатимуть світло.

При цьому графіки відключення світла в Україні можуть діяти щонайменше «до кінця наступного опалювального сезону».

Додамо, що, за прогнозами експертів, світло буде відсутнє до 12 годин на добу.

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