В «ДТЕК» вже закликали українців готуватися до повернення графіків відключень світла, пише Politeka.net.
В «ДТЕК» підкреслюють, що наразі ситуація в енергетиці дещо покращилася і це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженюю температури повітря.
Однак необхідно пам’ятати, що ситуація все ще складна, бо енергосистема втратила більше 9 ГВт потужностей під час російських атак і швидко відновити все неможливо.
«Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв», - кажуть в «ДТЕК».
Коли відключатимуть світло.
Коли графіки відключення світла повернуться і скільки триватимуть
В «ДТЕК» також назвали місяць, в якому доведеться знову жити з графіками відключення світла.
«Але з настанням холодів навантаження на систему збільшиться, люди почнуть користуватися електроопаленням і будуть більше вмикати світло, бо взимку темніє раніше», - кажуть в «ДТЕК».
Енергетики прогнозують, що без відключень світла можна буде обійтися приблизно до середини жовтня.
«Укренерго» буде змушено знову обмежити споживання і графіки можуть повернутися», - попереджють в паливно-енергетичній компанії.
Коли відключатимуть світло.
При цьому графіки відключення світла в Україні можуть діяти щонайменше «до кінця наступного опалювального сезону».
Додамо, що, за прогнозами експертів, світло буде відсутнє до 12 годин на добу.
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