Абоненти «Lifecell» припускають, що компанія готується до введення нових тарифів – з’явилася офіційна відповідь мобільного оператора.

Користувачам послугами мобільного оператора «Lifecell» почали надходити SMS з пропозицією прийняти участь в опитуванні.

Про це повідомив один з абонентів «Lifecell».

«Lifecell, прийшло смс щоб пройти опитування. Скоро нові тарифи?», - запитав абонент на офіційній сторінці компанії у Facebook.

«Скільки інтернету та хвилин повинно бути в вашому ідеальному тарифі? Пройдіть невеличке опитування, яке займе 1 хвилину…», - йдеться у повідомленні, яке отримав абонент «Lifecell».

Також абонент поцікавився щодо угоди між Lifecell та DVL Telecom (NJJ CAPITAL):

«Скільки триває завершення угоди?... Коли нові тарифи?».

В «Lifecell» відповіли, що завершення угоди ще триває.

«Щодо нових тарифів, ми обов'язково повідомимо наших абонентів, як тільки вони будуть готові до впровадження», - уточнив представник мобільного оператора щодо тарифів.

Абонентам «Lifecell» також порекомендували слідкувати за офіційними каналами компанії для отримання актуальної інформації.

Раніше антимонопольний комітет дозволив придбання оператора Lifecell французькою компанією DVL Telecom.

Придбання DVL Telecom компаній Lifecell та «Датагруп-Воля» може стати найбільшою угодою зі злиття та поглинання за останнє десятиріччя в Україні. DVL Telecom — «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю, а DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, Lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.

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