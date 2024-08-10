Сильні магнітні бурі накрили Землю – якої сили будуть удари вже цими вихідніми 10-11 серпня і коли закінчаться.

Землю накрила нова хвиля магнітних бур, пише Politeka.net.

Ще напередодні вихідних вони досягли небезпечного червоного рівня і продовжать вирувати.

Згідно із прогнозом «Meteoagent» на вихідні 10-11 серпня, магнітні бурі залишаться червоного рівня.

Як відомо, для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності - К-індекс. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для людей.

Магнітні бурі, прогноз на вихідні 10-11 серпня.

Магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини та призвести до поганого самопочуття.

Крім того, під час потужних магнітних бур вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Які симптоми викликає магнітна буря

У метеозалежних людей під час магнітних бур виникають перепади настрою, почуття тривоги і туги, психічна напруга, підвищена дратливість і безсоння.

Ткож серед симптомів занепад сил, порушення сну, головні болі, порушення серцевого ритму, неможливість сконцентруватися, млявість.

Прогноз магнітних бур на вихідні 10-11 серпня

Магнітні бурі сьогодні, 10 серпня і завтра, 11 серпня, прогнозуються червоного рівня. К-індекс – 6.

У такі періоди метеозалежним людям і тим, в кого є хронічні хвороби, слід особливо піклувтися про своє здоров’я: не перенапружувтись, достатньо відпочивати, пити багато води та дотримуватись здорового харчування.

А також контролювати артеріальний тиск і мати в домашній аптечці необхідні ліки, ткож заспокійливі і ліки від головного болю.

Магнітні бурі, прогноз на вихідні 10-11 серпня.

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