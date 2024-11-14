Офіційних заяв від міської ради щодо подорожчання поки що немає.

В одеських маршрутках з'являються оголошення про підвищення вартості проїзду, яке планується з наступного місяця, однак офіційних документів з цього приводу наразі не прилюднено.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Позиція перевізників

У повідомленнях зазначається, що з 1 грудня ціна проїзду міськими маршрутами становить 20 гривень (наразі ціна 15 гривень). За словами перевізників, підвищення тарифів зумовлене зростанням вартості запчастин, пального, мастил, а також підвищенням податків та мінімальної зарплати, що є факторами, на які вони не можуть вплинути.

Думка міськради

Офіційних заяв від міської ради щодо подорожчання поки що немає. До слова, підвищення вартості проїзду на маршрутах може передувати аналогічним змінам для міського електротранспорту. Водночас, голова транспортної комісії міськради Петро Обухов зазначив у коментарі видання "Інтент", що хоча, таке обговорення ведеться, жодних пропозицій від КП "Одесміськелектротранс" депутати не отримали.

Раніше Politeka також писала про те, що глобальні ціни на продукти харчування досягли найвищого рівня за останні півтора року, що стало результатом значного зростання вартості рослинних олій, а також підвищення ціни на цукор і молочні продукти.

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