Мобильная связь в Украине станет еще дороже – названы причины и сколько придется платить абонентам «Киевстар», «Vodafone» и «Lifecell».

Компании «Киевстар», «Vodafone Украина» и «lifecell», согласно официальным данным, уже инвестировали в энергонезависимость своих сетей более 3 млрд гривен – обновили на своих базовых станциях 370 тысяч аккумуляторов, приобрели 5,4 тысяч генераторов и других источников бесперебойного питания.

Из-за этих расходов, а также инфляции и повышения налогов мобильная связь в Украине может стать значительно дороже. Не стоит также забывать, что уже с 1 сентября возрастут акцизы на топливо, которое в больших объемах потребляют генераторы для поддержки работы базовых станций.

Мобильная связь в Украине.

Так что тарифы на мобильную связь вырасти могут на 50%. По мнению медиаэксперта и автора Youtube-проекта "Переговорка" Александра Глущенко, абонентам следует готовиться к постепенному росту тарифов. По его словам, условно услуги подорожают на 50% с 1 января по 1 декабря.

« Абонентам следует готовиться к постепенному росту тарифов в течение 2025 года», – цитировала Глущенко Liga.net .

Добавим, что недавно Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), управляющий электронными коммуникационными сетями во время военного положения, принял Распоряжение, обязывающее операторов связи обеспечить в крайне сжатые сроки 100% автономность мобильной связи и Интернета в течение 10 часов при отключении электроснабжения.

Мобильная связь в Украине.

Комментируя это распоряжение, в «Киевстар», «Vodafone» и «Lifecell» в частности отмечалось, что его выполнение операторами зависит от ситуации в энергетике и графики отключений света делают невозможным работу оборудования телекоммуникаций во время блэкаутов в течение 10 часов.

«Требования НЦУ нуждаются в четком взаимодействии с энергетиками и полной перестройке инфраструктуры в части энергообеспечения и размещения оборудования», - отмечали в «Киевстар», «Vodafone» и «Lifecell».

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