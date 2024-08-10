Мобільний зв’язок в Україні стане ще дорожчим – названо причини і скільки доведеться платити абонентам «Київстар», «Vodafone» і «Lifecell».

Компанії «Київстар», «Vodafone Україна» та «lifecell», згідно з офіційними даними, вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд гривень - оновили на своїх базових станціях 370 тисяч акумуляторів, придбали 5,4 тисячі генераторів та інших джерел безперебійного живлення.

Через ці витрати, а також інфляцію та підвищення податків мобільний зв’язок в Україні може стати значно дорожчим. Не врто також забувати, що вже з 1 вересня зростуть акцизи на пальне, яке у великих обсягах споживають генератори для підтримки роботи базових станцій.

Мобільний зв'язок в Україні.

Тож тарифи на мобільний зв’язок зрости можуть аж на 50%. На думку медіаексперта та автор Youtube-проєкту "Переговорка" Олександра Глущенка, абонентам слід готуватися до поступового зростання тарифів. За його словами, умовно послуги подорожчають на 50% з 1 січня до 1 грудня.

«Абонентам слід готуватися до поступового зростання тарифів протягом 2025 року», – цитувала Глущенка Liga.net.

Додамо, що нещодавно Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ), який управляє електронними комунікаційними мережами під час воєнного стану, прийняв Розпорядження, яке зобов’язує операторів зв’язку забезпечити у вкрай стислі терміни 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання.

Мобільний зв'язок в Україні.

Коментуючи це розпорядження, в «Київстар», «Vodafone» і «Lifecell» зокрема зазначали, що його виконання операторами залежить від ситуації в енергетиці і графіки відключень світла унеможливлюють роботу обладнання телекомунікацій під час блекаутів протягом 10 годин.

«Вимоги НЦУ потребують чіткої взаємодії з енергетиками і повної перебудови інфраструктури в частині енергозабезпечення та розміщення обладнання», - наголошували в «Київстар», «Vodafone» і «Lifecell».

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