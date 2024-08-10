Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone" и "Lifecell" сделали важное заявление, которая касается каждого абонента, ведь речь идет о мобильной связи в Украине.

Новое решение относительно мобильной связи в Украине вынудило мобильных операторов реагировать.

В «Киевстар», «Vodafone Украина» и «lifecell» сделали большое заявление, которая касается и Интернета, и голосовой связи.

Отметим, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций новым решением обязал мобильных операторов обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключениях электроснабжения.

Кроме того, операторы должны обеспечить работу в течение 72 часов 100% оперативно-диспетчерских служб, осуществляющих прием и обработку экстренных вызовов по телефонным номерам 101,102,103,104 и единственным номером вызова экстренных служб 112.

Мобильная связь в Украине.

Также новое распоряжение обязывает мобильных операторов и вцелом поставщиков электронных коммуникационных услуг обеспечить объекты физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей передвижными электрогенераторными установками или аккумуляторными установками на первые 72 часа работы в условиях отсутствия электроэнергии.

Для того чтобы выполнить обязательство мобильным операторам дали время до 1 февраля 2025 года.

В «Киевстар», «Vodafone» и «Liecell» отреагировали на решения, подчеркнув, что для того, чтобы его выполнить необходимо, в частности, поставки электроэнергии в течение опеределенного времени – это необходимо для полной зарядки оборудования резервного питания.

Также мобильные операторы настаивают, что на выполнение этих требований влияет нехватка персонала операторов и подрядных организаций, невозможность установки и обслуживания генераторов на крышах зданий, где расположены большинство базовых станций, отсутствие на рынке Украины необходимого количества аккумуляторных батарей и стационарных генераторов, критически нестабильная ситуация в энергетике и длительные отключения электроэнергии.

Это, подчеркивают в «Киевстар», «Vodafone» и «Lifecell» приводит к ухудшению мобильного покрытия и качеству услуг.

Мобильная связь в Украине.

Мобильные операторы предупредили своих абонентов, что, учитывая все негативные факторы, обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключениях электроснабжения крайне сложно. При этом все операторы работают над усилением энергостойкости своих сетей.

Отметим, что, по мнению некоторых экспертов, абонентам мобильной связи в Украине следует готовиться к повышению трифов. Произойти это может в течение 2025 года. Мол, мобильные операторы будут вынуждены повысить тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Также напомним, что недавно о повышении тарифов уже сообщил оператор Vodafone.

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