Мобільні оператори «Київстар», «Vodafone» і «Lifecell» зробили важливу заяву, яка стосується кожного абонента, адже мова йде про мобільний зв’язок в Україні.

Нове рішення щодо мобільного зв’язку в Україні змусило мобільних операторів реагувати.

В «Київстар», «Vodafone Україна» та «lifecell» зробили велику заяву, яка стосується і Інтернету, і голосового зв’язку.

Зазначимо, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій новим рішенням зобов’язав мобільних операторів забезпечити 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання.

Крім того, оператори повинні забезпечити роботу протягом 72 годин 100 % оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють приймання та обробку екстрених викликів за телефонними номерами 101,102,103,104 та єдиним номером виклику екстрених служб 112.

Мобільний зв'язок в Україні.

Також нове розпорядження зобов'язує мобільних операторів і заглом постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечити об’єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж пересувними електрогенераторними установками або акумуляторними установками на перші 72 години роботи в умовах відсутності електроенергії.

Для того, щоб виконти зобов’язення мобільним операторам дали час до 1 лютого 2025 року.

В «Київстар», «Vodafone» і «Liecell» відреагували на рішення, підкресливши, що для того, щоб його вииконати необхідне, зокрема, постачання електроенергії протягом печного часу - це необхідно для повного заряджання обладнання резервного живлення.

Також мобільні оператори наполягають, що на виконанні цих вимог впливає нестача персоналу операторів та підрядних організацій, неможливість встановлення й обслуговування генераторів на дахах будівель, де розташовано більшість базових станцій, відсутність на ринку України необхідної кількості акумуляторних батарей та стаціонарних генераторів, критично нестабільна ситуація в енергетиці та тривалі відключення електроенергії.

Це, наголошують в «Київстар», «Vodafone» і «Lifecell» призводять до погіршення мобільного покриття і якості послуг.

Мобільний зв'язок в Україні.

Мобільні оператори попередили своїх абонентів, що, враховуючі усі негативні фактори, забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно. При цьому всі оператори працюють над посиленням енергостійкості своїх мереж.

Зазначимо, що на думку деяких експертів, абонентм мобільного зв’язку в Україні слід готуватися до підвищення трифів. Статися це може впродовж 2025-го року. Мовляв, мобільні оператори будуть змушені підвищити тарифи, щоб компенсувати додаткові витрати.

Також нагадаємо, що нещодавно про підвищення тарифів вже повідомив оператор "Vodafone".

Останні новини України:

Умови різко змінилися: чи буде у "Київстар" зв'язок без світла.

Зв'язок без світла: в "Lifecell" заявили про нові умови.

Зв'язку ніякого: "Vodafone" оголосив абонентам, що трапилося.